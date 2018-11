Absperrpfosten in Knellendorf angefahren

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag in der Zeit von 17 bis 22 Uhr einen Absperrpfosten in Knellendorf beschädigt. Der Pfosten stand vor einem Folierungscenter neben einer Gaststätte. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kronach, Telefon 09261/5030 in Verbindung zu setzen.