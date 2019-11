Absperrkette entwendet

In der Nacht auf Sonntag entwendete ein bislang unbekannter Dieb in der Erlanger Straße eine etwa vier Meter lange Absperrkette eines Anwesens. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzogenaurach unter Tel. 09132/ 78090 zu melden.