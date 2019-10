Absicherung von Haus und Wohnung

Laut Kriminalstatistik sind die Einbruchzahlen im vergangenen Jahr um 16,3 Prozent gesunken. Wichtige Tipps zu Vorbeugungsmaßnahmen erhalten Bürger deshalb bei einem Vortragsabend am Dienstag, 15. Oktober, um 18 Uhr in den Räumlichkeiten der InSiTech, Hinterer Floßanger 11. Der Kriminalhauptkommissar a.D. Dirk Struckmeier verrät Tricks, wie man sich am besten vor Einbrechern schützen kann. Außerdem berichtet er über neueste Erkenntnisse der wissenschaftlichen Kriminalitätsprävention. Anmeldungen bitte telefonisch unter der Rufnummer 09561/85850 oder per E-Mail an: coburg@insitech.de. red