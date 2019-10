Seine Sommer-Abschlusswanderung veranstaltet der Wintersportclub am Samstag, 19. Oktober, in den Banzer Wald. Die Wanderer beginnt um 17 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein (Parkmöglichkeit). Im Anschluss ist in der Klostergaststätte in Banz die Einkehr vorgesehen. Um die Reservierung vornehmen zu können, wird um Anmeldung gebeten. red