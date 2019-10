Abschlusstour für Senioren und Genießer

Nach Veilbronn führt am Freitag, 4. Oktober, die Abschlussradtour der Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt. Abfahrt für die 16 Kilometer lange Strecke ist um 13.30 Uhr am Marktplatz in Ebermannstadt. Durch die Wiesen und Felder geht es nach Gasseldorf, durch Unterleinleiter bis nach Veilbronn. Dort ist eine Einkehr im Landgasthof Lahner geplant. Danach treten die Radler gemütlich den Rückweg nach Ebermannstadt an. Am Marktplatz in Ebermannstadt soll die Radtour ausklingen. Rückfragen bei der Stadt-Apotheke Ebermannstadt, Telefon 09194/333.