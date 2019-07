Abschlussscherz in Pressig eskaliert: Feststunde in der Turnhalle abgesagt

Das Programm der Abschiedsfeier für die Schulabgänger der Mittelschule Pressig musste kurzfristig "modifiziert" werden. "Wir waren gezwungen, ein Zeichen für die Zukunft zu setzen", sagt Konrektor Thomas Müller. Der Grund: Der Abschlussscherz in der Mittelschule am Dienstag wurde nicht so durchgeführt, wie vereinbart. Im Innen- und Außenbereich des Schulgeländes entstand durch die Absolventen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Abschlussscherz am Dienstag sollte nach der zweiten Schulstunde beginnen. Vereinbart waren laut Müller Aktivitäten wie Dosenwerfen. "Die Schüler hatten aber bereits am Vorabend begonnen, das Gelände abzusperren", schildert Müller. Was dann auf dem Gelände der Schule passiert ist, fällt seiner Meinung nach nicht mehr unter den Begriff "Scherz". Näheres wollte er dazu allerdings nicht sagen. Die Schüler bekamen die Möglichkeit, sich zu besprechen. Müller war überzeugt, dass sich der Vorfall klärt: "Nach der Begleichung der Rechnung wäre die Sache erledigt gewesen." Auch wäre es möglich gewesen, die Summe gemeinschaftlich zu begleichen. Aber nur einer der Verantwortlichen bekannte sich schuldig.

"Wir haben uns zusammengesetzt und besprochen, was zu tun ist", schildert Müller. Die Lehrer seien enttäuscht von dem Verhalten der Schüler gewesen. Letztendlich wurde die Feststunde in der Turnhalle Rothenkirchen abgesagt. Die 61 Schulabgänger bekamen ihre Zeugnisse nach einem festlichen Gottesdienst in ihren Klassenzimmern. "Das ganze ähnelt einer Tragikomödie. Die für die Feststunde geladenen Gäste mussten wieder ausgeladen werden, die Halle war bereits geschmückt", bedauert Müller. Im Vertrauen darauf, dass sich alles regeln lässt, hat der Konrektor am Dienstagnachmittag noch eine Rede geschrieben. Er rechnete nicht damit, die Feststunde absagen zu müssen. "Besondere Situationen erfordern leider eine Abweichung von der Norm." cd