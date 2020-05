Abschlussprüfungen an der Realschule können nicht in der Aula stattfinden

An Bayerns Realschulen starten die Abschlussprüfungen in knapp einem Monat. An der Staatlichen Realschule Bad Staffelstein ist die Vorbereitung der Absolventen in vollem Gange: "Die zehnten Klassen haben momentan 24 Stunden Unterricht pro Woche - als Erstes wird bei uns am 1. Juli Deutsch geprüft", berichtet Schulleiter Peter Gerhardt. Nach den Pfingstferien, die am Montag beginnen, wird der Umfang auf 18 Stunden reduziert. "Der Fokus liegt dann auf den Fächern, in denen eine schriftliche Abschlussprüfung geschrieben wird." Bis zu den Pfingstferien wurden auch noch die Nebenfächer unterrichtet. Schüler, die hier nach Notenschluss eine fünf haben, können sich durch eine mündliche Prüfung noch verbessern.

In diesem Jahr zählt die Realschule Bad Staffelstein 83 angehende Absolventen. "Normalerweise schreiben alle die Prüfungen in unserer Aula, wegen der Abstandsregeln reicht der Platz dort in diesem Jahr allerdings nicht aus", schildert Gerhardt die Situation. Aus diesem Grund wird der Kreis der Schüler, der in der Aula schreibt, verkleinert. "Einige Schüler werden in größeren Räumen des Schulhauses, wie dem Musiksaal oder größeren Klassenzimmern, ihre Prüfungen schreiben." Wie die Schüler in diesem Jahr verabschiedet werden können, ist noch ungewiss. "Eigentlich feiern wir jedes Jahr in der Adam- Riese-Halle. Mit der Verabschiedung findet immer unser Ball statt", berichtet Gerhardt. Im Vorfeld wird noch ein Tanzkurs für die Absolventen angeboten. Aktuell wartet der Schulleiter noch auf Anweisungen vom Kultusministerium. "Wie gewohnt wird die Verabschiedung nicht stattfinden können", bedauert er. Eine Möglichkeit wäre, mehrere Verabschiedungen zu veranstalten, bei denen dann je ein Teil der Schüler mit Familie anwesend ist. cd