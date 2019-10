Von März bis Oktober wurden 23 Teilnehmer als Feuerwehranwärter der Großgemeinde Oerlenbach in die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse des Lösch- und Rettungswesen der Feuerwehr gemeinsam eingewiesen, zusätzlich wurden in den Feuerwehren selbst noch geschult. Am Samstag, 26. Oktober, findet nun die Abschlussprüfung der modularen Truppausbildung im Feuerwehrhaus in Ebenhausen statt. Die Prüfung wird von 9 bis 11 Uhr abgenommen. sek