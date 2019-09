Abschlussparty des Leseclubs

Insgesamt haben über 30 Kinder an der Aktion Sommerferienleseclub in der Stadtbücherei teilgenommen. Die Kinder von der 1. bis 6. Klasse erhielten einen Clubausweis, mit dem sie exklusiven Zugriff auf eine attraktive Auswahl neuer, spannender Kinderbücher hatten. Wer mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde und nimmt an der Verlosung der Hauptpreise teil.

Die Abschlussparty zum Sommerferien-Leseclub findet am Samstag, 14. September, ab 15 Uhr im Biergarten "Spitalhaus", Bamberger Straße 20, statt. red