Hammelburg 25.06.2019

Abschlusskonzert mit Con Brio

Das Abschlusskonzert des Sinfonieorchesters "Ensemble Con Brio" aus Würzburg unter der Leitung von Prof. Gert Feser findet am Sonntag, 7. Juli, in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg statt. Be...