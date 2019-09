Bei den Veranstaltungen zur Internationalen Woche des Landkreises Bamberg in der Ausgabe Bamberg vom letzten Samstag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Abschlussgottesdienst mit Vertretern aus Ivancna Gorica, Lesnica und Hirschaid findet am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus in Hirschaid statt, nicht am Samstag im Schloss Sassanfahrt. red