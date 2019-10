Abschlussfahrt der Mittwochsradler

Die Mittwochsradler unternehmen am Samstag, 12. Oktober, eine Ganztagesfahrt über Bad Neustadt, Bischofsheim, Oberwildflecken, Guckas-Pass und wieder zurück. Die Strecke beträgt 80 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Sieben-Schmerz-Kapelle in Wollbach. Sollte das Wetter nicht mitspielen, fällt die Tour aus. Am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19 Uhr findet dann noch das Abschlusstreffen in Frauenroth bei Annette statt. Hierbei wird auf die Drei-Tages-Tour nach Karlstadt eingegangen.Waldemar Bug wird bei dieser Gelegenheit die Fahrt bildhaft in Erinnerung rufen. Damit ist dann die Rad-Saison 2019 beendet. sek