Abschluss vor idyllischer Kulisse

Ein großes Teilnehmerfeld erwarten die Organisatoren, wenn am Sonntag der 34. Schlosslauf in Memmelsdorf über die Bühne geht: Im vergangenen Jahr waren fast 500 Teilnehmer am Start, 271 beim Hauptlauf über zehn Kilometer. Ein ähnlich großes Feld wird auch diesmal erwartet.

Falls sie an den Start gehen, gelten die Herren der LG Bamberg und die Damen des SC Kemmern als Favoriten auf den Sieg. Für Überraschungen sorgten in der Vergangenheit aber auch immer wieder Top-Läufer, die sich kurzentschlossen noch angemeldet haben. Neben den ambitionierten Läufern sind beim Schlosslauf in den Altersklassen auch wieder viele Hobbyläufer anzutreffen.

Start und Ziel befinden sich in der Nähe des Parkplatzes der Seehofhalle. Die Strecke führt größtenteils durch den Schlosspark, der durch seine befestigten Wege jedem Athleten gute Bedingungen ermöglicht.

Mit dem Schlosslauf endet auch dieses Jahr die Serie des Raiffeisen-Cups. Zahlreiche Sportler stellten sich der Herausforderung bei den sechs größten Laufveranstaltungen im Landkreis Bamberg.

Wer sich beim Kaiserdomlauf in Gaustadt, beim Kapellenlauf in Vorra, beim Veitensteinlauf in Priegendorf, beim Burgholzlauf in Scheßlitz und beim Kuckuckslauf in Kemmern gut platzierte, hat nun gute Chancen, beim abschließenden Lauf in Memmelsdorf einen der gestifteten Preise zu erringen. Die Siegerehrung findet ab 13.45 Uhr in der Seehofhalle statt, in der auch während des gesamten Tages Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden sind.

Nachmeldungen sind in begrenztem Rahmen noch am Sonntagvormittag möglich.

Schüler machen den Auftakt

Die ersten Läufe beginnen um 9.30 Uhr mit den Schüler-Läufen und enden mit dem Höhepunkt der Veranstaltung, dem Hauptlauf der Männer, Frauen sowie der Altersklassen um 11 Uhr. Für die Kleinsten bis sieben Jahre wird wieder ein kostenloser Schnupperlauf über 800 Meter angeboten. Der Start hier ist um 10.15 Uhr. Lauf 1: 9.30 Uhr, 1520 Meter, Schüler, Jahrgang 2009/2010 und jünger. Lauf 2: 9.45 Uhr, 1910 Meter, Schüler, Jahrgang 2007/2008

Lauf 3: 10 Uhr, 1910 Meter, Schüler, Jahrgang 2003/2006

Lauf 4: 10.15 Uhr, 800 Meter, Schnupperlauf für Kinder bis sieben Jahre

Lauf 5: 10.30 Uhr, 3820 Meter, weibliche Jugend A/B, männliche Jugend B und Hobbylauf

Lauf 6: 11 Uhr, 10 000 Meter, männliche Jugend A, Männer, Frauen aller Altersklassen. schw