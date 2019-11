Abschluss in Kleinsteinach

Die Bulldog-Oldtimerfreunde Haßberge/ Steigerwald und oberer Landkreis Schweinfurt laden für den Freitag, 29. November, zum Jahresabschluss ins Sportheim in Kleinsteinach (Gemeinde Riedbach) ein. Das letzte Treffen des Jahres beginnt um 18 Uhr. Ein Essen in Buffetform wird angeboten, heißt es in der Ankündigung der Gruppe. red