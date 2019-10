Abschluss der Visitation

Eine Woche lang war ein Visitationsteam des Dekanatsausschusses mit der Thurnauer Dekanin Martina Beck zu Gast in der Kirchengemeinde Buchau/Weismain. Auf dem Programm standen Veranstaltungen, ökumenische Begegnungen, der Besuch der Bürgermeister von Mainleus und Weismain sowie ein Abend mit den Mitarbeitenden. Abgeschlossen wird die Woche morgen um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Kirche in Buchau. Er wird von Posaunenchor und Gesangverein mitgestaltet, predigen wird Dekanin Beck. Im Anschluss sind das Kirchenkaffee und eine Aktion geplant. Die Konfirmanden werden selbst gebackene Brote gegen eine Spende abgeben. Der Erlös geht an das "Kinderhaus Sternstunden" der Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach. red