Abschluss der Sanierung gefeiert

Am vergangenen Wochenende feierte Marienroth den 70. Weihetag der St.-Georgs-Kirche. Gleich mehrere erfreuliche Ereignisse trafen an diesem Festtag zusammen. So wurde der Abschluss der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am und im Gotteshaus begangen. Zahlreiche Kinder, teilweise auch aus den Nachbargemeinden, feierten unter Mitwirkung von Gemeindereferent Andreas Roderer und dem Vorbereitungsteam die erste Kinderkirche. Außerdem überreichte während des Festgottesdienstes Pfarrer Detlef Pötzl an Oberministrant Leon Sacher eine Urkunde von Erzbischof Ludwig Schick für seinen zehnjährigen Ministrantendienst.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Detlef Pötzl, wie wichtig es für die Menschen sei, dankbar zu sein. Durch die Dankbarkeit entstehe eine innere Gelassenheit und Ruhe, die zur Zufriedenheit führt. Diese Zufriedenheit lässt uns zu uns selber und zu Gott finden und gibt uns die Kraft für die Aufgaben in der Pfarrgemeinde und für den Nächsten.

Dank an die Spender

Kirchenpfleger Peter Sacher erläuterte die Arbeiten der Kirchenrenovierung und gab Aufschluss über die Kosten. Er bedankte sich im Besonderen beim Bistum Bamberg, der Sparkasse Kulmbach-Kronach (mit einer Spende von 1000 Euro) und bei privaten Spendern für die Unterstützung. Ein Zuschuss der Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde Pressig und der Oberfrankenstiftung wird aktuell noch geprüft. Am Ende des Gottesdienstes bekamen alle Kinder als kleines Geschenk ein Bild vom Heiligen Georg, dem Namenspatron der Marienrother Kirche. red