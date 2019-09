Coburg vor 20 Stunden

Abschluss der Promi-Ausstellung

Ruhig werden - dazu lädt der besondere Abendgottesdienst "Atempause" in der evangelischen Kirche am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr ein. Das Thema dieses Gottesdienstes lautet "Was Promis glauben......