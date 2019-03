Abschleppen ohne Genehmigung

Ein Kleintransporterhat am Donnerstagabend auf der Staatsstraße St 2290 in Fahrtrichtung Lauterer Kreisel einen anderen Kleintransporter nach Bergtheim bei Würzburg abgeschleppt. Der Fahrer des Zugfahrzeuges aus der Republik Moldau konnte nur die Fahrerlaubnis Klasse B vorweisen. Für dieses Schleppen ohne Genehmigung hätte er jedoch mindestens die Fahrerlaubnis Klasse BE haben müssen. Anzeige folgt. pol