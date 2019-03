Abschiedsort für die Soldaten

Der ausgebaute Rad- und Fußweg von Friesen nach Dörfles wird zu jeder Jahreszeit von vielen Menschen genutzt. Kurz unterhalb von Friesen führt der Weg an einem beeindruckenden Wegkreuz mit einer fast lebensgroßen Christusfigur vorbei, das seit 1986 an diesem Ort steht, nachdem der alte Fußweg, an dem es ursprünglich stand, nicht mehr begehbar war.

Nach der mündlichen Überlieferung wurde es von einem Schäfer gestiftet, dessen Herde bei einem Unwetter in alle Richtungen versprengt war. Dankbar dafür, dass kein Tier Schaden genommen hatte, stiftete der Hirte vermutlich ein einfaches Kreuz. Der beeindruckende Christus dürfte erst später an das Kreuz gekommen sein.

Für die Kirchengemeinde Friesen hat dieses religiöse Zeichen eine besondere Bedeutung. Bei meiner Inventarisierung 1978 führte ich viele Gespräche mit betagten Friesener Bürgern und den Mitgliedern des Veteranen- und Kriegervereins. Ergriffen erzählten sie mir von der Verabschiedung der Soldaten, die in den Ersten Weltkrieg ziehen mussten.

Manche gingen für immer

Nachdem die Soldaten mit der Pfarrgemeinde gemeinsam eine Messe gefeiert hatten, geleitete man sie in einer großen Prozession bis zu diesem Kreuz. Hier nahmen sie endgültig Abschied von der Familie und von den Freunden. Allein und mancher mit Tränen in den Augen, führte ihr Weg über Dörfles zum Bahnhof nach Kronach. Für manche war es ein Abschied für immer.

Durch die Auflassung des Fußweges war das Kreuz in den 1970/80er Jahren schlecht erreichbar geworden, was sich auch am Erhaltungszustand abzeichnete. Um es aus seinem "Dornröschenschlaf" zu wecken, bemühte sich der Frankenwaldverein, Ortsgruppe Roßlach-Friesen, mit Obmann Baptist Geiger um seine Versetzung und Restaurierung. In ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden wurde ein neues Fundament geschaffen und die Aufstellung des Kreuzes ausgeführt.

Auch der ungewöhnlich in freier Natur wirkende Eisenzaun, der das Kreuz noch heute umgibt, wurde mit umgesetzt. Er diente einstmals zum Schutz vor den weidenden Tieren und ist ein Relikt des späten 19. Jahrhunderts.

Am 28. September 1986 war es schließlich soweit, dass die feierliche Segnung durch Pater Karl Küting erfolgen konnte. Nach einer Kirchenparade bewegte sich eine beeindruckende Prozession durch Friesen, begleitet vom Musikverein Friesen, den Fahnenabordnungen der Vereine und dem Ehrenzug der Kriegerkameradschaft. Nahezu 500 Menschen nahmen am Feldgottesdienst teil und bekundeten damit, dass ihre Bindung zu diesem religiösen Zeichen am Wegesrand immer noch vorhanden ist.

Viele Bürger hatten zum Gelingen der Wiedererrichtung beigetragen, was der Verfasser zum Anlass nahm, allen Helfern und Spendern seinen herzlichsten Dank auszusprechen. Das Kreuzholz stiftete das Sägewerk Geiger, das sich ebenso einbrachte wie die Zimmerei Baierlipp, Heinrich Fischer als Restaurator und Toni Fischer und Franz Burger bei der Metallarbeit. Das Grundstück stellte die Pfarrgemeinde Steinberg zur Verfügung.

Der kirchlichen Feier folgte, wie in Franken üblich, ein gemütlicher "Frühschoppen" auf dem Grundstück der Firma Venanz Fischer, zu dem die Metzgerei Höring die Bratwürste gestiftet hatte. Der Erlös wurde für die Deckung der entstandenen Kosten mit verwendet.

Zerstörung und Verschmutzung

Heute wird das Kreuz täglich von Männern und Frauen aus Kronach, Friesen und Dörfles aufgesucht. Sie verweilen an diesem Kreuz mit eigenen Gedanken und im Gebet. Hier rasten Wanderer und Radler. Blumenschmuck und eine stets brennende Kerze künden von der liebevollen Pflege durch die KAB-Friesen und den Bürgern der umliegenden Orte. Alljährlich im Mai feiert man hier eine Andacht.

Und dennoch gibt es Zeitgenossen, die sich mutwillig an diesem religiösen Zeichen vergreifen. Mehrfach schon wurde die historische Laterne gestohlen, die Kerzen zerstört, die Bepflanzung herausgerissen und das Umfeld des Kreuzes mit weggeworfenen Papiertaschentücher und "Hundetütchen" entwürdigt.

Es ist beschämend, wenn man erleben muss, wie gelebtes Brauchtum und tradierte Werte von einigen wenigen Mitmenschen zerstört werden, da sie die Achtung vor dem Kreuz als christliches Symbol und Zeichen der Hoffnung scheinbar verloren haben.