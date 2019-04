Abschiedskonzert mit Anja Jäger

Am 27. April beginnt um 19.30 Uhr die "Kapala Red - The Final Show". Der Zeiler Jugendchor lädt dann zu seinem zweiten und damit letzten Konzert unter der Leitung von Anja Jäger ins Rudolf-Winkler-Haus in Zeil ein. Das Publikum erwartet ein kurzweiliger Abend mit einem abwechslungsreichen Programm voller Musik - von Michael Jackson bis Toto ist alles dabei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Einlass ist ab 19 Uhr, wie die Organisatoren mitteilen. red