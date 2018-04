Abschieds- und Jubiläumskonzert

sek



Anlässlich des 120-jährigen Bestehens des Männergesangvereins "Edelweiß" Winkels gibt der Bad Kissinger Traditionsverein unter der Leitung von Ernst Hartl am Sonntag, 22. April, ein Abschiedskonzert. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.