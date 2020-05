Abschiede aus dem Rat von Viereth-Trunstadt

Horst Dippold wurde 1990 in den Gemeinderat gewählt und blieb dort bis vor wenigen Tagen. Nun wurde er in der Gemeinderatssitzung, die wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen in der Sporthalle Trunstadt stattfand, verabschiedet. "So will das Gold'ne Buch danken für den Fleiß", zitierte die wiedergewählte Bürgermeisterin Regina Wohlpart den Eintrag aus dem Goldenen Buch der Gemeinde Viereth-Trunstadt, in dem sich die Gemeinderäte eintragen durften. Ihr Dank und auch der von Geschäftsstellenleiter Gerd Franke für das gute Miteinander, die geführten Diskussionen und Anregungen sowie die vielen Stunden der gemeinsamen Arbeit für die Gemeinde galt neben dem "Jubilar" Horst Dippold auch folgenden Gemeinderatsmitgliedern, die nun aus dem Gemeinderat ausscheiden: Günter Schmitt (für 18 Jahre Zugehörigkeit), Harald Holzschuh (ebenfalls 18 Jahre), Helmut Wohlpart (zwölf Jahre), Ralf Jäger (sechs Jahre), Rita Zweier (fünf Jahre). Gleichzeitig freut man sich auf die nächsten sechs Jahre guter Zusammenarbeit im neuen Gremium.

Entscheidung vertagt

Wie soll die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Viereth und Tütschengereuth für die zukünftige Nutzung gestaltet werden? Diese Frage sorgte vorerst für geteilte Meinungen im Gemeinderat.

Dippold erinnerte an den Beschluss vom Januar, dass von Viereth-Trunstadt keine Kosten übernommen werden. Viele neue Fragen und Aspekte sind jedoch inzwischen aufgekommen. Soll die alte Trasse saniert werden, wenn dies mit Fördermitteln bezuschusst werden kann? Wäre eine neue Alternativtrasse kostengünstiger, aber auch besser? Bringt diese mehr Verkehr nach Viereth? Soll die Gemeinde sich an den Kosten für eine geplante Linksabbiegerspur beteiligen?

Gemeinderat Holger Birklein möchte eine erneute Entscheidung an den entstehenden Kosten für die Gemeinde festmachen, die sich ihm momentan aber nicht eindeutig erschließen. Erst wenn die Kosten unter Berücksichtigung der Fördermittel überschaubar sind, solle eine Entscheidung getroffen werden.

Kosten und Nutzen unklar

Da auch seitens der Gemeinde Bischberg die endgültige Planung noch nicht bekannt ist und somit der Kosten-Nutzen-Faktor für Viereth-Trunstadt nicht auf den Punkt gebracht werden kann, herrschte Einigkeit, den Beschluss zu vertagen, damit für die Gemeinde und ihre Bürger eine stimmige Lösung gefunden werden kann.