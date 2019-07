Abschied von zwei Urgesteinen

"Wir wünschen Ihnen 365 sorgenfreie Tage im Jahr. Dazu viel Sonnenschein und Vögel, die nur für Sie zwitschern." Bestimmt waren die guten Wünsche, die Sidney und Jonas namens der Schüler der Mittelschule aussprachen, für Karin Fleischmann und Ulrike Knauer. Im Rahmen der Abschlussfeier in der Aula wurden die beliebten Lehrkräfte in den Ruhestand verabschiedet.

"Ihr habt Generationen von Kindern und Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereitet und ihnen sehr viel beigebracht", würdigte Lehrerin Rita Hetzelt das pädagogische Wirken der scheidenden Kolleginnen. "Die Gemeinde Altenkunstadt ist froh und dankbar, dass Sie Schüler auf ihrem Weg in Richtung Erwachsenwerden ein Stück begleitet haben", erklärte Dritte Bürgermeisterin Allmut Schuhmann.

Lehrer Wolfgang Schnabel, aus dessen Feder die Mittelschule-Altenkunstadt-Hymne stammt, trug das flotte Lied nicht nur vor, er hatte es auch um eine Strophe erweitert und diese den scheidenden Pädagogen gewidmet. Musikalisch verabschiedete sich auch das Lehrerkollegium. Bei Udo Jürgens Hit "Heute beginnt der Rest deines Lebens" schlugen in der Aula die Stimmungswogen hoch. "Eigentlich wollte ich ja sang- und klanglos gehen. Aber es war eine schöne Verabschiedung nach einer sehr schönen Zeit an dieser Schule", sagte Karin Fleischmann. Auch Förderlehrerin Ulrike Knauer denkt gerne an die gemeinsamen Jahre zurück: "Es hat immer großen Spaß gemacht, den mir anvertrauten Flüchtlingskindern die deutsche Sprache beizubringen." Die angehenden "Ruheständler" bedankten sich für die zu Herzen gehenden Beiträge und die Geschenke. "Und sollte euch im ,Unruhestand‘ tatsächlich mal langweilig werden, dann kommt doch einfach in unsere Schule. Hier seid ihr immer herzlich willkommen", lud Rektor Manfred Heinbuch sie ein.

Mit den besten Wünschen für den weiteren Lebensweg verabschiedet wurden auch Lehramtsanwärter Clemens Drost, Fachlehramtsanwärter Tobias Fabis sowie Luisa Kern und Mats Partheymüller, die an der Mittelschule den Bundesfreiwilligendienst absolvierten. Für ihren Einsatz geehrt wurden Mädchen und Jungs, die sich im vergangenen Schuljahr in den verschiedensten Bereichen engagiert haben. bkl