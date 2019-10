Abschied von den Niederbronner Schwestern

Begleitung im Gebet und Stundengebet der Kirche, Unerschütterlichkeit im Glauben, Zuversicht in Gottes Welt und Wirken, Selbstlosigkeit im Dienst am Mitmenschen - das sind nur einige Elemente klösterlichen Flairs und klösterlicher Gelassenheit, die in Frensdorf nun fehlen, wenn die Niederlassung der Niederbronner Schwestern nicht mehr existiert. Wenn auch eine Auflösung angesichts des Nachwuchsmangels eigentlich abzusehen war, so kam die Nachricht vom endgültigen Abschied von der Schwesterngemeinschaft doch unerwartet.

Und so lagen an jedem Sonntag während der liturgischen Feier wie auch bei der Begegnung im Pfarrheim bei aller Feierlichkeit Traurigkeit und Wehmut unverkennbar in der Luft. Wer sich verbunden fühlte mit den Niederbronner Schwestern, aber vor allem mit den scheidenden Schwestern Claudia und Borromäa, war der Einladung zur Verabschiedung gefolgt.

Die Provinzoberin Sr. Rosa Fischer sowie Sr. Odilia Göller, die ehemaligen Frensdorfer Schwestern Martha Maria und Hermelinde und einige aus der Nachbargemeinschaft vom Bamberger Heinrichsdamm vertraten die Gemeinschaft der Niederbronner Schwestern. Pfarrer Wolfgang Schmidt stand der Eucharistiefeier vor, assistiert von Diakon Georg Bauer und vielen Frensdorfer Ministranten sowie Mesnerin Renate Schonert. Der liturgische Rahmen ermöglichte einen würdigen Abschied, wenn der Schwerpunkt auf dem Wort Gottes und damit auf dem Lob und Dank Gottes lag.

Pfarrer Wolfgang Schmidt gelang mit einer Konzentration auf zentrale Begriffe sowie deren wohltuender Deutung ein glaubwürdiger und hilfreicher Spagat zwischen Dank und Abschied. Zum einen: Erinnern im Sinne einer Verinnerlichung dieses Daseins und des Mitlebens einer Schwesterngemeinschaft in seinen vielen erlebten Besonderheiten wie die selbstverständliche Inanspruchnahme der Schwestern, gerade im Krankenpflegedienst, bei Notfällen oder bei der Sterbebegleitung. Zum anderen: Dankbarkeit und Bleibendes, von diesen 99 Jahren Niederbronner Schwestern in Frensdorf. Diese kamen 1920 nach Frensdorf, um ihre Dienste anzubieten im Bereich der Krankenpflege, der Erziehung, des Besuchsdienstes und der Glaubensverkündigung, ganz zu Anfang auch in einer Nähschule. Und das unaufdringlich, ohne eigene Interessen oder Vorteile, sondern vor allem Not und aktuelle Erfordernisse im Blick. Und diese Dienste konnten teilweise, wenn auch zuletzt ehrenamtlich, bis zum Ende dieser 99 Jahre in einem erfreulich guten Miteinander angeboten werden, für das sich auch Sr. Rosa in ihrem Grußwort eigens bedankte.

Verbundenheit und Bleibendes wurden deutlich im Versprechen der politischen Gemeinde durch Bürgermeister Jakobus Kötzner, ein Erinnerungsschild aufzustellen, sowie im Erinnerungsbild der Pfarrei (künstlerische Gestaltung: Celine Sauer), das Pfarrer Wolfgang Schmidt finanzierte. Tiefer Dank und Verbundenheit, Bedauern, aber auch viele Momente frohen Beisammenseins und des Wiedersehens waren sichtbar und zu spüren in der anschließenden Begegnung mit den Schwestern im Pfarrheim. Dort war Gelegenheit, Geschenke zu überreichen und sich persönlich zu verabschieden. Walburg Lechner