Abschied von Berufsschule

Im Rahmen der Lehrerkonferenz in der Berufsschule wurden Josef Körner und Reinhold Geißler zum Februar in den Ruhestand verabschiedet. "Ruhestand ist kein Stillstand. Ruhestand ist die Zeit, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten." Mit diesen Worten verabschiedete Oberstudiendirektorin Karin Maywald die beiden Kollegen in den Ruhestand.

Auf 36 Jahre an der Berufsschule Bad Kissingen kann Fachbetreuer Josef Körner zurückblicken. Er wurde 1955 in Bad Kissingen geboren und begann nach der Mittleren Reife eine Lehre als Koch in der Kurklinik am Altenberg, die er als Prüfungsbester und Kammersieger mit der Gesellenprüfung im Jahre 1976 erfolgreich abschloss. Damals lernte er die Kissinger Berufsschule aus Schülerperspektive kennen. Danach zog es ihn in die Welt hinaus. So machte er unter anderem Station in Rottach-Egern und in Davos, um Erfahrungen zu sammeln. Wieder zurück in der Heimat absolvierte er 1981 mit Erfolg die Ausbildung zum Küchenmeister und wurde bereits 1983 als Lehrer an der Berufsschule für die Kochklassen eingestellt.

1984/85 absolvierte er die Ausbildung zum Fachlehrer in Ansbach und wurde 1985 auf eine Planstelle eingewiesen. 1988 erfolgte die Verbeamtung auf Lebenszeit und 1997 die Ernennung zum Fachoberlehrer. 18 Jahre lang, seit 2001, betreute Josef Körner den gastronomischen Praxisbereich an der Berufsschule.

Fachoberlehrer Reinhold Geißler kann ebenfalls auf 36 Jahre Berufsschule Bad Kissingen zurückblicken. 1955 wurde er in Schweinfurt geboren, nach seiner Schulzeit absolvierte er 1973 die Prüfung zum Fleischer, danach, im Jahre 1978, die Meisterprüfung, um dann im väterlichen Betrieb mitzuarbeiten. Bereits im Jahre 1982 unterrichtete er in Bad Neustadt an der Berufsschule und seit 1983 auch an der Kissinger Berufsschule in den Fleischerfachklassen. Wie auch sein Kollege Josef Körner ging er 1984 für die Fachlehrerausbildung nach Ansbach und kam 1985 als Fachlehrer wieder zurück an die Schule. 1988 wurde er in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Fleischer- und Fleischerverkäuferinnen an die Berufsschule Haßfurt war Reinhold Geißler ab dem Schuljahr 2015/16 mit der Hälfte seiner Stunden nach Haßfurt abgeordnet. red