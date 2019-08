Abschied vom Hotel "Mama"

Endlich in den eigenen vier Wänden, endlich Freiheit genießen, endlich selbst entscheiden. Mit dieser Tatsache sind aber auch ungewohnte und weniger angenehme Dinge verknüpft: Pflichten wie einkaufen, kochen, putzen, Verträge und Versicherungen abschließen, Konten eröffnen und dann auch noch GEZ. Viele offene Fragen. Das Awo-Mehrgenerationenhaus bietet in Zusammenarbeit mit Fachreferenten erstmals interessierten Schülern der 10. und 11. Klassen der Coburger Schulen das Projekt "Ade, Hotel Mama ...willkommen in der Selbstständigkeit" an. Das Angebot umfasst zwei Module, die nur als Komplettkurs gebucht werden können. Die Veranstaltungen sind am Dienstag, 3. September, von 8 bis 13 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Goethestraße 6, und am Mittwoch, 4. September, von 14 bis 18 Uhr im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 09561/94415 (Susi Rehm-Kroth und Kristin Herbst ab 25. August) oder per E-Mail: susi.rehm-kroth@awo-omf.de, kristin.herbst@awo-ofr-mfr.de, mgh.coburg@awo-omf.de. red