Abschied vom Ehrenbürger

Waltrau d enkert Höchstadt — Mit Alfred Wachs wurde Höchstadt grün. Grün aber nicht im Sinne von Parteipolitik. Der Ehrenbürger der Stadt war CSU-Mann und zwölf Jahre lang Dritter Bürgermeister. 24 Jahre saß er im Kreistag. Am 15. März ist er im Alter von 96 Jahren verstorben.

Im Stadtgebiet von Höchstadt hat Alfred Wachs 3500 großkronige Bäume gepflanzt. Wie eine Eiche, so sah er sich selbst: standfest, knorrig, tief verwurzelt. Eine Eiche ist es auch, die an sein Lebenswerk erinnert, genauer eine Tafel vor der Eiche, die an der Aischbrücke steht. Den Baum hatte Alfred Wachs im Jahr 1990 dort gepflanzt.

Wachs war ein Mann der Landwirtschaft, Ansprechpartner für die Landwirte der Region. Nahe Stettin geboren, absolvierte er eine Landwirtschaftslehre und besuchte die landwirtschaftliche Fachschule. Nach dem Krieg kam er nach Bayreuth. 1948 begann er seinen Dienst als Beratungstechniker beim Höchstader Landwirtschaftsamt.

So liegt es nahe, dass er sich auch im Obst- und Gartenbauverein engagierte. Dem Höchstadter Verein gehörte er 63 Jahre lang an, neun Jahre als Zweiter und weitere neun Jahre als Erster Vorsitzender. Während dieser Zeit wuchs der Verein zum größten Obst- und Gartenbauverein in ganz Bayern heran. 20 Jahre lang hatte Wachs den Vorsitz des Kreisverbands der Gartenvereine inne. Zum Dank wurde ihm die Goldene Rose verliehen.

Ehrenmitglied

In zahlreichen anderen Vereinen der Stadt war Alfred Wachs Mitglied, so etwa im Singvogelschutzverein in Förtschwind. Dort war er bei den Versammlungen ein gern gesehener Gast, schließlich war er auch Ehrenmitglied im Verein.

Seine Ehefrau Anna starb bereits im Jahr 2007. Seit November 2018 lebte Alfred Wachs im Höchstadter St.-Anna-Heim.

Die Urnenbeisetzung erfolgt aufgrund der aktuellen Lage zu einem späteren Zeitpunkt. Die Familie wird den genauen Termin noch bekanntgeben.