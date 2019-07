Abschied vom alten Planwagen

Das Heimatfest in Wilhelmsthal umgibt ein besonderes Flair. Das gilt für den romantischen Festplatz mit seinen farbig in den Abendhimmel beleuchteten Häusern. Das gilt aber auch für das mit großer Sorgfalt ausgestaltete Festzelt, das trotz seiner Größe fast wie ein riesiges gemütliches Wohnzimmer wirkt. Zu dieser Wohlfühl-Atmosphäre trug über lange Jahre auch der "berühmte" Latterwagen bei, der alljährlich die Kaffee- und Cocktailbar neben der Tanzfläche zierte.

Als man damals die neben der Bühne befindliche - große Bar zum Zelteingang verlagert hatte, entstand ein freier Platz, wofür man einen besonderen Hingucker suchte. Man kam auf die Idee, einen schönen alten "Latterwagen" als Deko aufzustellen. Auf die bestimmt schon 50 Jahre alte Rarität stieß man über eine Zeitungsanzeige. Da ihn der ehemalige Besitzer in seinem Garten in Weitramsdorf aufgestellt hatte, war der Holzleiterwagen total heruntergekommen und die Latten zusammengefault. Trotzdem wurde man sich "handelseinig" und das "gute Stück" mit einem Anhänger nach Wilhelmsthal transportiert.

Dort wurde er liebevoll wieder hergerichtet und zum Planwagen umgestaltet, so wie man sie aus alten Western-Filmen kennt. Die Latten mussten komplett abgerissen werden. Um ihn dann wieder auf alt zu trimmen, wurde das Holz mit dem Bunsenbrenner bearbeitet. Für ein "Wild-West"-Feeling spannte man eine Plane darüber. Natürlich könnte man den Wagen auch als - um den Spitznamen der Wilhelmsthaler gerecht zu werden - "Zigeuner"-Wagen deuten, womit keiner der Heimatfest-Verantwortlichen ein Problem hat.

Entscheidung fiel schwer

Während des Jahres wurde der Wagen im Freien gelagert. Obwohl ihn eine Plane vor Wind und Wetter schützte, musste er doch letzten Endes seinem Alter Tribut zollen. "Wir haben uns schweren Herzens entschieden, ihn nicht mehr aufzustellen, weil er sich aufgrund seines Zustands einfach nicht mehr für diesen Zweck eignet", bedauert der Erste Vorsitzende des Musikvereins Wilhelmsthal, Jürgen Steininger. Der Platz bleibt aber nicht leer. Tüchtige Helfer errichten Holzpaletten in Form einer Bar, die ab Festbeginn von den Festbesuchern in Augenschein genommen werden kann. Erfreulicherweise findet der Latterwagen einen neuen Verwendungszweck; wird er doch von nun an das Betriebsfest der Firma SFT Transporte in Küps zieren.

Auch heuer dürfen sich alle Besucher auf vier abwechslungsreiche Festtage freuen. Sie beginnen bereits am Donnerstag mit dem Bieranstich. Alljährlich obliegt dabei einer verdienten Persönlichkeit die Ehre, das erste Fass Bier anzapfen zu dürfen. Musikalisch gestaltet wird der Donnerstag ab 20 Uhr von der Trachtenkapelle Wilhelmsthal.

Erstmals überhaupt wird der Freitag ab 15 Uhr zum Kinder-Nachmittag, womit man allen Jungen und Mädchen einen zusätzlichen Nachmittag auf dem Heimatfest bieten möchte. Bei einem großen Instrumenten-Karussell können Junge und Junggebliebene zudem verschiedene Instrumente testen; möchte der Musikverein doch - in Kooperation mit den Musikvereinen im Gemeindegebiet und der Grundschule Wilhelmsthal - ein neues Bläserklassenprojekt ins Leben rufen. Am Freitag-Nachmittag wird es auch ermäßigte Fahrgeschäftspreise geben.

Partyband feiert Premiere

Eine Premiere auf dem Heimatfest ist der Auftritt der Partyband "Echt STARK", die am Freitagabend mit Partypower, Pop, Rock, Schlager, Alpenrock und dem aktuellsten aus den Charts für ausgelassene Stimmung sorgen wird. Der Band gehört auch der Dirigent des Musikvereins Wilhelmsthal, Michael Gack, an. Die Musiker mit ihrer Sängerin Lisa sind insbesondere im Hofer Raum, aber auch im gesamten deutschsprachigem Raum seit vielen Jahren sehr bekannt.

Der beliebte Heimatabend mit der Trachtenkapelle, der Trachtengruppe sowie den Jugend- und Kindertrachtengruppen findet traditionell am Samstag ab 20 Uhr im Festzelt statt. Durch das Programm führt erneut Thomas Auer. Ein weiteres Highlight ist das Brillant-Feuerwerk ab 22.15 Uhr hoch über den bunt beleuchteten Häusern. Bereits ab 16 Uhr stimmt die Gruppe "Flexibrass" mit jungen Musikern aus dem Gemeindegebiet beziehungsweise aus der näheren Umgebung auf den Abend ein. Dabei bieten sie ein breitgefächertes Programm von typisch böhmischer bis hin zur modernen Blasmusik an.

Am Sonntag stehen die Kirchenparade um 8.45 Uhr und der Festgottesdienst um 9 Uhr im Vordergrund. Die Messe wird von der Trachtenkapelle, der Frauenschola und dem Männerchor "Cäcilia" Wilhelmsthal sowie der Band "Swinging Church" umrahmt, während beim anschließenden Frühschoppen wiederum die Trachtenkapelle zünftig aufspielen wird.

Beim bunten Familiennachmittag kommen besonders die jüngsten Festbesucher voll auf ihre Kosten. Diese erwartet Tanzeinlagen der Kindertrachtengruppen, eine Hüpfburg, Ponyreiten, Glitzertattoos und das beliebte Glücksrad - zu Gunsten der Jugendarbeit im Verein - mit schönen Preisen. Für die stimmungsvolle Umrahmung sorgt der Musikverein Steinberg.

Nach dem großen Erfolg der beiden vergangenen Jahre klingt das Fest erneut mit der angesagten Liveband "Fristlos" mit Frontfrau Lina Prell aus. Auch hier ist der Eintritt frei. 2014 schaffte man die Eintrittsgelder ab, was man auch heuer - im sechsten Jahr in Folge - beibehält. An allen vier Festtagen können Besucher, ohne Eintritt, das Festzelt betreten. hs