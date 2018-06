Abschied und Willkommen im Rat

Gemeinde verjüngt sich



Die eine oder andere Rätin, der eine oder andere Rat begrüßte Stefan Vogel nach seiner Vereidigung als Gemeinderat gerne mit dem Hinweis, dass dem Stegauracher Gemeinderat eine Verjüngung gut zu Gesicht stehe. Vogel nahm es, wie auch die Gratulationen seiner Ratskollegen zu Beginn der Sitzung, mit Freude entgegen und signalisierte, dass er seine Kraft, so wie es Bürgermeister Thilo Wagner in der Eidesformel davor von ihm gefordert hatte, gerne für seine Heimatgemeinde einsetze.Zunächst hatte aber Wagner noch Gemeinderat Manfred Hofmann aus seinem Amt entlassen. Persönliche und gesundheitliche Gründe hätten den hochgeschätzten Gemeinderatskollegen zu der Bitte bewegt, sein Amt an das Gemeindeparlament zurückgeben zu dürfen. Der Rat habe das Rücktrittsgesuch Hofmanns daher in seiner Mai-Sitzung angenommen, so Wagner. Nicht selbstverständlich sei diese Arbeit der Bürger für ihre Heimatgemeinde und deshalb allen Dank und alle Anerkennung wert. Stegaurach wird nicht nur im Gemeinderat jünger, auch das Durchschnittsalter der Einwohnerschaft sinkt. Es werden auch in Stegaurach wieder mehr Kinder geboren. Die Kommune freut das, aber sie muss auch weiterhin kräftig investieren, damit genügend Krippenplätze und anschließend ausreichend viele Kiga- und Kita-Plätze für den Nachwuchs zur Verfügung stehen.Zunächst ging es aber erst einmal nur um die Anerkennung der von der Katholischen Kirchenstiftung bei der Gemeinde eingereichten Bedarfsfeststellung für eine weitere Kinderkrippengruppe in Stegaurach. Einer derart erfreulichen Entwicklung gab der Rat selbstverständlich grünes Licht. "Der Gemeinderat Stegaurach erkennt die zwölf neuen Kinderkrippenplätze als bedarfsorientiert an und beauftragt die Verwaltung, gegenüber der Regierung einen entsprechenden Antrag auf Anerkennung zu stellen", wurde dann auch einstimmig beschlossen.