Abschied und Vorstellung

In einem von den Jesserndorfer Kindern gestalteten Familiengottesdienst zum Thema Fastenzeit erfolgten in der Antonius-Kirche in Jesserndorf die Verabschiedung der bisherigen Kirchenverwaltungsmitglieder sowie die Vorstellung der neuen Kirchenverwaltung durch Pfarrer Pater Rudolf Theiler.

Verabschiedet wurden Heinz Fausten (Jesserndorf), der 18 Jahre dem Gremium angehörte, und Birgit Schmitt (Hofstetten), die zwölf Jahre als Kirchenpflegerin in der Kirchenverwaltung wirkte. Aus Bramberg wurden Julia Kuhn und Sven Kaps verabschiedet, die sechs Jahre in der Kirchenverwaltung tätig waren.

Theiler bedankte sich zusammen mit den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Gertrud Barthelmann und Christiane Grader für ihren Einsatz mit einem Präsent und einer Urkunde der Diözese. Im Anschluss stellte Theiler die neuen Mitglieder der Kirchenverwaltung vor. In Jesserndorf besteht die Kirchenverwaltung aus Dieter Schmitt als Kirchenpfleger, Jürgen Arneth, Markus Fausten und Norbert Schuhmann. Der Kirchenverwaltung Hofstetten gehören Sophia Steinmetz als Kirchenpflegerin sowie Andreas Schmitt, Norbert Döll, Michaela Keilholz und Markus Geuß an. In Bramberg vertreten in den kommenden sechs Jahren Bianca Müller als Kirchenpflegerin, Resi Huppmann, Alois Precht, Waltraud Huppmann und Gabriele Morgenroth die Interessen ihrer Kirche im Ort. Der Vorsitzende der jeweiligen Kirchenverwaltung ist Rudolf Theiler. red