Abschied und Einführung

Die Pfarrgemeinde Poppenlauer verabschiedet im Gottesdienst am Samstag, 14. April, die ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäte und begrüßt die neuen. Beginn ist um 18 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus in Poppenlauer.

Das Briefwahlergebnis am 25. Februar 2018 führte zu einer Wahlbeteiligung von rund 36 Prozent (Vorjahr: 35,94 Prozent). Gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge): Knut Bieber, Sabine Bieber, Sven Gessner, Gabi Pasler, Ralf Pasler, Bettina Pfennig und Elke Thomas. Mit Ausnahme von Sven Gessner und Ralf Pasler sind alle übrigen Mitglieder neu in dem Ratsgremium. Der Administrator der Pfarreiengemeinschaft, Pater Markus Reis, und sein Stellvertreter in Poppenlauer, Christof Bärhausen, gehören von Amts wegen dem Pfarrgemeinderat an.

Ausgeschieden sind der bisherige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Erhard Ledermann nach 20 Jahren Mitgliedschaft und sein Stellvertreter Herbert Gessner, der 24 Jahre im Pfarrgemeinderat war. Auch die übrigen ausgeschiedenen Mitglieder, Michaela Bieber, Josef Iff, Johanna Seufert und Alexandra Streit, waren bis zu drei Perioden in dem Gremium. Gewählt wurden: Knut Bieber zum Vorsitzenden, Sven Gessner zu seinem Stellvertreter, und Elke Thomas ist Schriftführerin. red