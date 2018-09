Abschied und Ehrung verdienter Mitarbeiter

25 Jahre oder mehr - das muss man erst einmal schaffen! Die Rede ist aber nicht von einer Silberhochzeit, sondern von Dienstjubiläen. Diese wurden kürzlich im Landratsamt Bad Kissingen gefeiert. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrte Landrat Thomas Bold für ihre langjährige Tätigkeit von entweder 25 oder sogar 40 Jahren. Drei Mitarbeiter verabschiedete er außerdem in den Ruhestand.

"Heute ist die Gelegenheit, ,Danke‘ zu sagen für das, was Sie in all den Jahren geleistet haben - sei es die Betreuung von Baumaßnahmen, besondere Fallgestaltungen oder sonstige Projekte. In der aktuellen Situation ist das oft nicht leicht, es kann anstrengend und kompliziert sein. Aber im Rückblick können Sie alle stolz sein, Sie haben Ihre Aufgabe gut gemacht", würdigte Landrat Thomas Bold die Verdienste der Mitarbeiter und fügte hinzu: "Nicht derjenige, der die größte Verantwortung trägt, ist alleine für einen reibungslosen Ablauf zuständig. Dafür braucht es ein ganzes Team, von dem ein jeder von Ihnen ein Teil ist. Und ein jeder, der geht, wird irgendwo fehlen."

Bold dankte den Damen und Herren auch im Namen des Kreistags für ihren großen Einsatz und die geleistete Arbeit und wünschte ihnen alles Gute für die kommenden Jahre.

Auch Alexandra Benkert, Vorsitzende des Personalrats, bedankte sich in dessen Namen für die langjährige Zusammenarbeit und wünschte allen Jubilaren und Neu-Rentnern eine schöne kommende Zeit.

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierte der Landrat: Matthias Dorn (Kommunalunternehmen des Landkreises, Abfallwirtschaft), Heike Köth (Bautechnik, Liegenschaften) und Rüdiger Heim (Jugendamt).

Für 40 Jahre Dienstzeit dankte Landrat Bold: Birgit Kiesel (Stabsstelle L1), Andrea Hofmann (Bauen und Umwelt), Klaus Voll (stellvertretender Sachgebietsleiter Baurecht), Brigitte Schmitt (Staatliches Veterinäramt) und Rainer Häfner (Sachgebietsleiter Personal und Besoldung). In den Ruhestand oder in die Freiphase der Altersteilzeit verabschiedete Landrat Thomas Bold: Dr. Richard Roider (Amtstierarzt, Staatl. Veterinäramt), Jürgen Dobler (Sachgebietsleiter Bautechnik) und Walter Manger (Hauptverwaltung). red