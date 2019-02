Abschied nach sieben Jahren

"Es war keine einfache Entscheidung. Ich hatte beim SC Geusfeld sieben wunderbare Jahre." Stephan Körber macht keinen Hehl daraus, dass er im Sommer mit mindestens einem weinenden Auge Abschied von seinem Verein nimmt. Sieben Jahre lang hat der inzwischen 34-Jährige die Steigerwälder gecoacht. Für den früheren Landesliga-Spieler des FC Haßfurt war es die erste und bisher einzige Trainerstation. Der SC Geusfeld ohne ihn, das schien bis vor wenigen Tagen unvorstellbar. Stets wurde die Verlängerung des Vertrags früh in der Winterpause verkündet.

"Ich bin erstmals seit Jahren wieder offen für eine Veränderung", erklärte Stephan Körber schon vor einigen Wochen. Inzwischen ist klar, dass er tatsächlich eine neue Herausforderung annehmen will und sein Heimatverein ab Sommer ohne seinen Dauercoach und Top-Goalgetter auskommen muss. Nicht jedoch die Kreisklasse 3.

Neuer Verein, gleiche Liga

In der spielt nämlich auch der neue Verein des 34-Jährigen. Ab Sommer trainiert Stephan Körber den RSV Unterschleichach. Das bestätigten sowohl der künftige Trainer als auch der Verein. Am vergangenen Wochenende wurde die Personalie in beiden Teams verkündet. Beim aktuellen Tabellenvierten der Kreisklasse 3 tritt Stephan Körber die Nachfolge des Duos Sebastian Vogel und Renee Steinmann an. "Es ist definitiv keine Trennung im Bösen", macht Peter Ullrich, Betreuer der RSV-Teams, klar. Eher im Gegenteil. Renee Steinmann selbst sei Ausgangspunkt für einen Wechsel auf der Bank gewesen. "Er hat angeregt, dass wir uns doch einmal nach einem neuen Coach umschauen sollen." Nach fünf Jahren, in denen es von der B- in die Kreisklasse ging, könne man neue Impulse setzen. Da Sebastian Vogel wegen seines Hausbaus sowieso kürzer treten will und ab der neuen Runde nur noch als Spieler zur Verfügung steht, sei das Saisonende der passende Zeitpunkt für einen Wechsel auf der Bank.

"Wenn wir keinen passenden Nachfolger gefunden hätten, dann hätte Renee Steinmann aber auch weitergemacht." Der 53-Jährige, einst im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth und als Landesliga-Coach beim FC Oberhaid tätig, hatte die Mannschaft im Sommer 2013 übernommen und gleich in seinem ersten Jahr zum Titel in der B-Klasse geführt. Zwei Jahre später folgte dann die Meisterschaft in der A-Klasse. In der Kreisklasse 3 hat sich der RSV als Spitzenteam etabliert und galt vor dieser Saison als Top-Favorit auf den Titel. Ein Anspruch, dem man nicht zu 100 Prozent gerecht werden konnte. Nach einigen unnötigen Punktverlusten - unter anderem auch beim 4:4 gegen den SC Geusfeld Ende Oktober - liegt man zur Winterpause auf Rang 4. Bestenfalls scheint noch der Relegationsrang 2 in Reichweite zu sein. "Renee Steinmann und Sebastian Vogel haben hier in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut und das Team Schritt für Schritt weiterentwickelt", lobt Peter Ullrich das scheidende Duo und ist überzeugt, dass Stephan Körber diesen Weg weitergehen wird.

Genau wie Renee Steinmann. "Stephan Körber ist mein absoluter Wunschkandidat", erklärt der 53-Jährige. "Er ist die ideale Besetzung und ich freue mich sehr darüber, dass er meine Jungs übernimmt." Bei der Suche nach seinem Nachfolger sei es ihm wichtig gewesen, dass ein Trainer gefunden wird, "der den Verein weiterbringt und vor allem meine Arbeit in meinem Sinne weiterführt".

Marc Fischer wechselt zur SGE

Einen gewissen Umbruch wird Stephan Körber beim RSV aber einplanen müssen. Mit Marcel Zitzmann hat sich schon in der Winterpause einer der vielen talentierten Spieler aus dem Kader in Richtung Kreisliga verabschiedet. Er spielt ab sofort bei den Sportfreunden Steinbach. Im Sommer geht mit Marc Fischer ein weiterer Leistungsträger. Wie der 24-Jährige, aktuell Kapitän der Unterschleichacher, bestätigte, wird er ab der neuen Runde für die SG Eltmann auflaufen.

Da trifft es sich gut, dass, angesichts der 26 Tore, die der Offensivmann in den vergangenen zwölf Monaten, seit seinem Wechsel vom FC Sand zum RSV im Winter 2017/2018, erzielt hat, mit Stephan Körber im Sommer nicht nur ein neuer Trainer, sondern auch ein ausgewiesener Torjäger nach Unterschleichach kommt. In dieser Saison hat der 34-Jährige zwar nur fünfmal getroffen, aber in den Jahren zuvor stehen 24, 14, 20, 29 und 24 Tore in der Kreisklasse 3 für den SC Geusfeld in seiner Statistik.