Abschied nach 30 Jahren

Nach fünf Amtsperioden verabschiedete Pfarrer Mariadas Kalluri jetzt Hans Weiß als Kirchenverwaltungsmitglied. Weiß war im November 1988 zum ersten Mal in die Kirchenverwaltung gewählt worden. In 30 Jahren habe er mit Pfarrer Schumm, Pfarrer Schauer, Pfarrer Weigand und die letzten drei Jahre schließlich mit ihm zusammengearbeitet, würdigte Kalluri bei der Verabschiedung der Kirchenverwaltungsmitglieder die Arbeit von Weiß. Es sei heute nicht mehr selbstverständlich, so lange Zeit ein Ehrenamt auszuüben. Als kleines Dankeschön für die viele Arbeit zum Wohle der Pfarrei Burk überreichte Pfarrer Kalluri Herrn Weiß einen Blumenstrauß und einen Wellness-Gutschein. Im Bild (von links): Holger Welker, Johannes Gareus, Georg Schmitt, Hans Weiß, Werner Haas, Pfarrer Mariadas Kalluri und Konrad Hübschmann. Foto: privat