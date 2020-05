Abschied in Reckendorf

Viel Lob und Applaus erhielt Kämmerin Doris Müller vom Gemeinderat Reckendorf dafür, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2014/20 fünf Haushalte innerhalb der VG Baunach zusammen- und vorstellen konnte. Für Reckendorf selbst weist der Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 200 000 Euro auf, umfasst somit rund 2,6 Millionen Euro. Mit einem angesetzten Verwaltungshaushalt in Höhe von 3 459 400 Euro summiert sich der Ansatz im Ganzen auf 6 074 400 Euro, was eine Steigerung von 3,51 Prozent darstellt. Neu im Haushalt ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Schule, Sanierung der Außentreppe und Erneuerung der Toiletten (168 000 Euro). Ansonsten wurden die Großprojekte aus dem Vorjahr meist weitergeschoben, wie zum Beispiel die Steinerne Brücke (230 000 Euro).

Ein Gewerbesteuerrückgang ist seit 2018 zu beobachten. Damals mit 719 000 Euro beziffert, lautete das Ergebnis aufgrund von Insolvenz nur 389 065 Euro. 2019 lag der Ansatz daher bei 432 000 Euro und aktuell bei 260 000 Euro, wobei die Auswirkungen der Corona-Krise bereits mit eingerechnet wären. Bei der Einkommensteuerbeteiligung ist ein leichter Anstieg von 1,142 (2019) auf 1,158 Millionen Euro zu verzeichnen. Ins Auge sticht die Personalkostenentwicklung seit 2011: Innerhalb der letzten neun Jahre ist diese um 200 000 Euro gestiegen, von 215 792 auf 413 100 Euro.

Die Einwohnerzahl hat sich zum Stichtag 30. Juni 2019 um fünf, nämlich auf 2022 Personen erhöht. Die Schulden sprangen hingegen von 1 094 182 Euro (2018) auf 2 030 206 Euro (2019) und werden jetzt mit leichtem Rückgang auf 1 868 376 Euro prognostiziert. Zum 1. Januar 2020 lagen diese bei 924 Euro/pro Kopf (Vorjahr 1007 Euro). Für Ende dieses Jahres werden sie mit 896 Euro angesetzt, wobei der Landesdurchschnitt bei 651 Euro/Einwohner liegt.

Viel Geld für die Schule

Aufgrund der Corona-Krise wurde vom Finanzamt für einige Gewerbebetriebe der Messbetrag für die Vorauszahlungen im Jahr 2020 "auf null" gesetzt. Die Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage kommen 2022 zum Erliegen, und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Reckendorf sei ungünstig, schloss die Kämmerin ihren aktuellen Finanzansatz. Ab nächstem Jahr ist für die Schule eine Investition in Höhe von 22 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten werden zwischen 2021 und 2028 in vier Bauabschnitten aufgeteilt und auf die Mitgliedsgemeinden der VG umgelegt. In der anschließenden Diskussion war man sich einig, dass Projekte zurückgestellt werden sollten. Schließlich kam es am Ende der Sitzung noch zur Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte. Bürgermeister Deinlein dankte auch Silke Mergner, Ortssprecherin von Laimbach/Ober- und Untermanndorf sowie Zeitzenhof, die es geschafft habe, auf eigene Initiative das gestohlene Ortsschild durch ein neues zu ersetzen.