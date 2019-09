Abschied im Farbenrausch

Die nächste Veranstaltung des Katholischen Kulturkreises findet am Dienstag, 24. September, um 19.45 Uhr im Pfarrzentrum St. Hedwig statt. Friedhelm Haun spricht zum Thema "Der Herbst botanisch". Die Sonne steht tiefer, die Tage werden kürzer, die Felder sind neu bestellt. Es kündigt sich der Herbst an. Gleichzeitig sinken die Temperaturen und eine Tönung der Blätter wird sichtbar. Die warme Jahreszeit verabschiedet sich - aber nicht ohne ein Feuerwerk. Der Farbenrausch lässt kaum einen unbeeindruckt. Die nordamerikanischen Gehölze haben den "Indian Summer" auch in unsere Parks hereingetragen. Für die Tierwelt verändert sich viel: Zugvögel gehen auf die Reise, andere beginnen hier einen Winterschlaf. Mit der Klimaerwärmung hat es sich eingespielt, dass der Herbst oft bis über Weihnachten dauert. red