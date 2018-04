Abschied für Pfarrgemeinderäte

Im Rahmen eines Gottesdienstes wurden Ellen Fehn und Brigitte Krebs aus dem Wickendorfer Pfarrgemeinderat verabschiedet. Aufgrund der Neuwahlen Ende Februar gehören sie nicht mehr dem Laiengremium an. Zwölf Jahre haben sich beide, darunter Fehn zuletzt vier Jahre als stellvertretende Vorsitzende, im Pfarrgemeinderat engagiert. Vorsitzender Uwe Thoma dankte beiden für ihr Mitdenken, Mitsorgen und vor allem das Mitleben in und mit der Pfarrgemeinde. Beide haben durch ihre Mitarbeit das Leben in der Pfarrei entscheidend gestaltet und mitgeprägt, so Thoma. Wenn es um das Basteln oder Besorgen für Weinfeste, Adventsbasare, Seniorenadventsfeier oder dem Kräuterbüschelverkauf zu Maria Aufnahme in den Himmel ging, waren sie immer treibende Kraft. Dafür erhielten sie aus den Händen von Dekan Detlef Pötzl und Uwe Thoma eine Urkunde, eine Pflanze sowie einen Gutschein. Dem Wickendorfer Pfarrgemeinderat gehören an: Uwe Thoma (Vorsitzender), Isolde Reißig (stellvertretende Vorsitzende), Sigrid Pittruff (Schriftführerin), Heidi See (Vertreterin im Dekanatsrat), Florian Beetz, Anna Jakob, Hannelore Konrad, Daniela Zipfel, Andreas Leitz. red