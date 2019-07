Abschied am Sonntag

Nach 36 Jahren als Kirchenmusiker an der Petrikirche und im Dekanatsbezirk Kulmbach wird Kirchenmusikdirektor (KMD) Ingo Hahn am Sonntag, 21. Juli, mit einem musikalischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Petrikirche von Dekan Thomas Kretschmar in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wird auch seine Frau, Katrin Hahn, als Lektorin verabschiedet. Sie hat über viele Jahre hinweg in den Kirchen der Petrikirchengemeinde und im gesamten Dekanatsbezirk Gottesdienste gehalten und damit viele Pfarrerin und Pfarrer vertreten.

In dem Gottesdienst werden nicht nur die Pfarrer der Petrikirche, also Pfarrer Gerhard Bauer und Pfarrer Jürgen Harder, mitwirken, sondern vor allem die verschiedenen Chöre der Petrikirche, wie die Kulmbacher Kantorei, die Senioren-Kantorei, das Vokalensemble TonART und das Blechbläserensemble QuintEssenz dabei sein.

Nach dem Gottesdienst hat der Kirchenvorstand einen Empfang vorbereitet, zu dem die Gäste eingeladen sind. red