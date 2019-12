Abschiebung ausgesetzt

Die Initiatoren der Bamberger Mahnwache Asyl konnten zuletzt einen kleinen Erfolg verzeichnen. Wie Pfarrerin Miriam Elfel erklärte, wurde die Abschiebung des afghanischen Flüchtlings Davoud F. ausgesetzt, bis der Petitionsausschuss über den Fall entscheidet. Am Montag hatten sich 150 Menschen bei der Mahnwache in einer Solidaritätsaktion für Davoud F. eingesetzt. Noch am Donnerstag war großes Zittern angesagt, denn Davoud F. war bereits am Münchner Flughafen, als die Entscheidung über die Vorsitzenden des Petitionsausschusses bei ihm ankam. Nach einer Nacht in der Landeshauptstadt meldete sich der Afghane am Freitag wieder bei der ZAB Bamberg.

Für das Mahnwachen-Team aus "Netzwerk Bildung & Asyl", "Freund statt Fremd" und der "Interreligiösen Fraueninitiative " heißt es nun alles zu tun, dass das Petitionsverfahren positiv beschieden wird.

Am Montag, 9. Dezember, ist wieder um 18 Uhr Mahnwache an der Unteren Brücke für eine faire und menschenwürdige Flüchtlingspolitik. red