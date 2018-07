Abschalten in grüner Oase

red



Wenn die Sonne tiefer steht und ein weiches Licht den Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Abend ausleuchtet, dann zeichnen sich die unzähligen Salbeiarten in der Pflanzung an den Wasserbecken besonders ab. Zu erleben ist das bei einem Sommerabend am Donnerstag, 19. Juli, von 18 bis 22.30 Uhr.Die unterschiedlichen Farbnuancen von Blättern und Blüten treten im Lichtspiel der ersten Dämmerung besonders hervor. Kombiniert mit dem Rottönen von Rizinuspflanzen, deren dekorative und stachelige Früchte eindrucksvolle Akzente setzen, kann man hier Cocktails auf eine ganz besondere Art genießen. Lauschige Plätze im Alpinum und am Rand des Arboretums laden zum Verweilen ein und die entspannte Sommeratmosphäre bringt vielen Besuchern die Entspannung, die im Alltagsstress manchmal zu kurz kommt, versprechen die Veranstalter.In diesem Jahr werden Musiker der "Profs Night Big Band" zusammen mit Daggi Krauß mit neuen und neu interpretierten Titeln der Vorjahre dem Sommerabend eine beschwingte musikalische Note verleihen. Botanische Führungen laden zu Entdeckungstouren durch den Garten ein und die Gewächshäuser bleiben bis 21 Uhr geöffnet.Mit etwas Glück kann man hier das eindrucksvolle Pfeifen der Baumfrösche im Tropenhaus vernehmen, das viele Vogelexperten zum längeren Rätseln bringt. Versteckt in schmalen Trichtern der Bromelien sitzen die Frösche weit oben im Blätterdach der Gewächshäuser verborgen und setzen mit ihrem zweitönigen markanten Ruf ihre eigenen musikalischen Akzente. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem Flammkuchen und Delikatessen vom Grill. Mit Burgern und Bratwürstchen gewappnet kann man die letzten Sonnenstrahlen im Garten genießen und den Abend gemütlich ausklingen lassen.Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten, die zum Preis von elf Euro im Vorverkauf im E-Werk und im Botanischen Garten erworben werden können.