Absagen und Terminverschiebungen

Die Veranstaltungen des Evangelischen Bildungswerks sind bis einschließlich 30. April abgesagt, teilweise verschoben und neu angesetzt. Im Einzelnen sind das: Die Exkursion "Dietrich Bonhoeffer und das KZ Flossenbürg", die am 4. April stattfinden sollte, wird verschoben auf den 10. Oktober); 20. April: Lesung "Erinnerungen an Dietrich Bonhoeffer" verschoben auf 21. September; 22. April: Vortrag in Leichter Sprache: "Wenn Kinderaugen leuchten" (nun 11. November); Ohne Termin verschoben werden: 21. April: Kurs "Achtsamkeit und liebevoll mit sich selbst umgehen"; 25. April: Workshop "Bogenschießen & Meditation"; 25. April: Wandern und Pilgern "Vom evangelischen zum katholischen Barock". Alle übrigen Veranstaltungen im April entfallen, so am 22. April der Vortrag "Homöopathie für Kinder und Jugendliche"; Lutherwegwanderung von Dörfles nach Mönchröden am 23. April und der Vortrag "Verantwortung übernehmen - rechtzeitig vorsorgen" am 30. April. red