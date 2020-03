Absagen fast im Minutentakt

Die Coronakrise hält auch Veranstalter, Vereine und Schulen aus der Region Kulmbach auf Trab. Beinahe im Minutentakt gingen gestern in der BR-Redaktion Mitteilungen über abgesagte Veranstaltungen ein. So bleibt die Dr.-Stammberger-Halle heute Abend geschlossen, der Veranstalter AS Entertainment sah sich "mit größtem Bedauern" dazu gezwungen, die Musikrevue "Die größten Hits aller Zeiten" abzusagen. Bereits erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Das Frühlingskonzert, bei dem der Musikverein Burghaig morgen die zehnjährige Gründung des Jugendorchesters feiern wollte, findet ebenfalls nicht statt. Wie Vorsitzender Martin Sack erläuterte, habe der Ausschuss stundenlang das Für und Wider abgewägt. Am Ende habe man sich für die Absage entschieden. "Wir wollten ein Zeichen setzen und Vernunft walten lassen. Wir möchten mithelfen, dass sich das Virus nicht ausbreiten kann." Das Konzert soll irgendwann nachgeholt werden.

Auch das "Blaue Haus" in Döllnitz hat reagiert und die nächsten drei Veranstaltungen abgesagt. "Wir denken, dass auch wir eine Mitverantwortung haben, die Ausbreitung der Coronaviren zu verlangsamen. Diese Entscheidung ist mit den Künstlern abgesprochen und tut uns sehr leid. Aber Gesundheitsvorsorge geht nun mal vor", heißt es in einer E-Mail. Betroffen seien das morgige Konzert mit der Gruppe "Sväng" sowie die Veranstaltungen am 27.März ("Taracea") und am 4. April ("Flores del Tango").

Folgende weiteren Veranstaltungen wurden bis gestern Abend abgesagt:

Stadt Kulmbach

? Der für morgen angekündigte Selbstverkäufer-Secondhandbasar im Paul-Gerhardt-Kindergarten entfällt. ? Der große Schnäppchen-Samstag morgen im Ladentreff in der Goethestraße fällt ebenfalls aus. Zudem bleibt der Ladentreff bis auf weiteres geschlossen, auch der Gesprächskreis für pflegende Angehörige im April findet nicht statt. Die Geschwister-Gummi-Stiftung spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. ? Der Auftritt von Lucy van Kuhl am 20. März auf der Museumsbühne im Kulmbacher Mönchshof wurde abgesagt. Die Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Wer seine Karten online bezogen hat, wird angeschrieben. Es wurde bereits ein neuer Termin für den 23. September 2022 (!) vereinbart. ? Die Schulleitung der Carl-von-Linde-Realschule teilt mit, dass in Absprache mit dem Gesundheitsamt Kulmbach beschlossen wurde, die Informationsveranstaltung zum Übertritt in die Realschule von Freitag, 27. März, auf Freitag, 24. April, zu verschieben.

Dies erfolge "in Übereinstimmung mit den allseits bekannten Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Corona-Infektionsgefahr zum Schutz der Öffentlichkeit".

? "Schweren Herzens aber dennoch voller innerer Überzeugung" hat der Eventklub Kulmbach die am morgigen Samstag geplante Ü-30-Party im Kauernburger "Schlössla" abgesagt. ? Aus gegebenem Anlass bleibt der Familientreff in der Negeleinstraße ab dem heutigen Freitag bis auf weiteres geschlossen. ? Das Caspar-Vischer-Gymnasium hat den Tag der offenen Tür für die Übertrittskinder, der morgen geplant war, verschoben, ebenso den "Sport mit Spaß"-Nachmittag und den "Entdeckernachmittag im Gebundenen Ganztag". Neue Termine und Planungen würden so bald wie möglich auf der Webseite cvg-kulmbach.de bekanntgegeben, heißt es aus der Schulleitung.

Als Termin für den Infotag sei nach derzeitigem Stand der Samstag, 25. April, vorgesehen. Eltern und Kinder könnten sich mit Fragen gerne auch per E-Mail (schule@cvg-kulmbach.de) oder telefonisch (09221/750010) melden. ? Ebenfalls nicht stattfinden wird das "Queen Tribute"-Konzert am 5. April in der Kulmbacher Dr.-Stammberger-Halle. Die Band "Queenmania" aus Italien könne aufgrund der aktuellen Situation keine Auftritte in Deutschland absolvieren, schreibt der Veranstalter. Man arbeite mit Hochdruck daran, einen Ersatztermin zu finden. Alle Kartenbesitzer würden über die Medien und online unter www.resetproduction.de informiert. Die erworbenen Tickets behielten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Landkreis Kulmbach

? Das morgige Konzert mit der Band "Sebbo & the Washboardbellies" im Kutschenhaus des Thurnauer Schlosses wird auf Anfang Oktober verschoben. ? Die evangelische Kirchengemeinde Untersteinach hat die für morgen von 14 bis 16 Uhr geplante Jungschar im Kantorat abgesagt. "Hierbei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme aus Gründen der Sorgfaltspflicht", heißt es in einer E-Mail. Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. ? Der SSV Peesten hat das für Samstag geplante Schafkopfrennen abgesagt.

Region

? Der morgige Tag der offenen Tür in der Realschule Burgkunstadt entfällt; stattdessen wird am Dienstag, 31. März, um 18 Uhr ein Informationsabend zum Übertritt angeboten. ? Der Zwillingsbasar am Samstag, 28. März, in Bad Staffelstein fällt aus; die Tischreservierungen für den Herbstbasar behalten ihre Gültigkeit. ? Die Stadtverwaltung Weismain hat mitgeteilt, dass der am Sonntag, 15. März, geplante Markt abgesagt worden ist. ? Die Vernissage zur Ausstellung "Handgesetzt und Handgedruckt" am 27. März im Historischen Museum Bayreuth wurde vorsorglich abgesagt. Die Veranstaltung "Musik im Museum: Solo für Harfe mit Silke Aichhorn" am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Bereits gekaufte Karten können an der Kasse zurückgegeben werden. Das Museum ist weiterhin geöffnet, die Sonderausstellung kann bis auf weiteres wie geplant besucht werden. ? Der Kursbetrieb der Internationalen Musikbegegnungsstätte "Haus Marteau" des Bezirks Oberfranken Haus Marteau wird bis einschließlich 19. April abgesagt. Davon sind auch Konzerte und das Treffen des Jugendsymphonieorchesters in den Osterferien betroffen. ? Die Private Wirtschaftsschule Bayreuth hat entschieden, den morgen geplanten Tag der offenen Tür abzusagen. Zum Schutz der Schüler und Lehrkräfte werde auf die geplanten Ausstellungen, Demonstrationen und Vorträge verzichtet, heißt es in einer Mitteilung. Die Schule werde jedoch von 9.30 bis 14 Uhr für eine individuelle Beratung geöffnet sein. ? Das evangelische Pfarramt Burgkunstadt teilt "mit großem Bedauern" mit, dass aufgrund der Corona-Problematik das internationale Begegnungscafé "Dialog" vorerst nicht geöffnet ist. Außerdem wird das am morgigen Samstag geplante "Internationale Kochen" abgesagt. ? D er heutige Infoabend für Neu- und Quereinsteiger in der Teichwirtschaft in Aufseß findet nicht statt. ? Aufgrund der aktuellen Lage wird das Filmgespräch am Mittwoch, 18. März, im Cineplex Bayreuth nicht stattfinden. Der Film "Human Nature" selbst wird aber laufen. ? Die am 21. März in der Reihe "Bierkultur auf dem Kirchberg" geplante Veranstaltung mit den "Bruchbuben" in Bad Berneck wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt. Ein neuer Termin ist im Herbst angedacht. Karten können bei Büro Münch zurückgegeben werden. ? Die "Soul Night" im "Nepomuk" in Altenkunstadt am Samstag, 21. März, mit "CJ & The Sunshinegang" muss ebenfalls entfallen. Auf der Homepage informiert die Band ihre Anhänger darüber, wann der nächste Auftritt in der Region stattfinden kann. dh