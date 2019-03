Absage: Fellas sind nicht dabei

Der Auftritt der TV-Reality-Stars Hubert Fella und Matthias Mangiapane (Die Fellas) auf Abenteuer & Allrad 2019 in Bad Kissingen muss aus Termingründen abgesagt werden und kommt somit in diesem Jahr nicht zu Stande. Eingeplant war das Erscheinen der Fellas, die im Hammelburger Stadtteil Diebach wohnen und dank ihrer Auftritte in zahlreichen TV-Soaps große Popularität genießen, für Sonntag, 23. Juni. Eigentlich sollte es eine Gesprächsrunde auf der Bühne mit anschließender Autogrammstunde und Selfie-Shooting geben, so Thomas Schmitt von der pro-log GmbH. Doch dieser Termin kommt nicht zu Stande. Grund für die Absage sind kurzfristig anberaumte Produktions- und Dreharbeiten.

"Wir bedauern, dass wir den Termin in Bad Kissingen nicht wahrnehmen können, hätten unseren Auftritt aber natürlich unter keinen Umständen abgesagt, wenn wir von den Dreharbeiten erst wenige Wochen vorher erfahren hätten", so Hubert Fella. Ähnlich sieht das pro-log-Geschäftsführerin Marion Ripberger. "Ja, es ist schade, aber so haben wir noch genügend Zeit, um ein Alternativprogramm für den Sonntag auf die Beine zu stellen." Die Messe findet vom 20. bis 23. Juni stattfinden. red