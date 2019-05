Abrollbehälter für Feuerwehr

In seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Haßfurter Stadtrat die Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel für die Freiwillige Feuerwehr in Haßfurt. Der Abrollbehälter, der 2020 an die Wehr ausgeliefert werden soll, kostet rund 215 000 Euro, wobei die Stadt einen Zuschuss von 42 000 Euro erhält.

Stadtrat Stephan Schneider (SPD) wollte wissen, ob der Feuerwehrverein dafür Spenden bei der Industrie einsammeln werde, da die Unternehmen vor allem betroffen seien. Die Kommandantin der Wehr, Julia Volpert, erklärte, dass die Stadt Haßfurt die Firmen anschreiben und um Spenden bitten werde. Denn für die Stadt sei es verpflichtend, bei einer Gefährdung entsprechende Sonderlöschmittel vorzuhalten, während dies für die Firmen nicht verpflichtend sei.

Festgelegt wurde in der Sitzung im Rathaus auch der Name für die Erschließungsstraße im Neubaugebiet "Nördlich der Waldstraße" in Uchenhofen. In dem Gebiet werden seit Frühjahr 14 Bauplätze erschlossen, wobei die Fertigstellung auf den Herbst terminiert wurde. Die neue Straße wird nun den Namen "Eichenweg" tragen. ul