Abriss der Jugendstätte in Döringstadt

Eine Sitzung des Martktgemeinderates findet am Dienstag, 26. November, ab 19 Uhr im Rathaus statt. Themen sind dabei die Aufstellung eines Bebauungsplanes für Grundstücke in Unterneuses, Kleukheim und Prächting sowie der Abriss der Jugendbegegnungsstätte in Döringstadt. Außerdem wird in der Kellerstraße eine LED-Solarleuchte zum Test aufgestellt. red