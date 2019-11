Ebenhausen 04.11.2019

Abraum wird versteigert

In der Waldabteilung Rothschlag im Ortsteil Ebenhausen wird am morgigen Samstag, 16. November, um 9.30 Uhr Abraum versteigert. Treffpunkt ist am Sportheim Ebenhausen. Wer Holz kaufen möchte, benötigt ...