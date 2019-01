Abnehmkurs nach dem Logi-Prinzip

In Neustadt startet am kommenden Mittwoch, 30. Januar, ein neuer Abnehmkurs nach dem erfolgreichen Logi-Prinzip. Der Kurs ist das ideale Konzept für all diejenigen, die ihre guten Vorsätze im Jahr 2019 in die Tat umsetzen wollen. Acht Wochen werden die Teilnehmer individuell von der Ernährungsberaterin Beate Speyerer betreut. Sie erhalten Rezeptideen, ausführliche Kursunterlagen, eine Körperfettanalyse und eine Auswertung des persönlichen Ernährungsprotokolls. Die Teilnehmerzahl des Kurses ist begrenzt. Alle Information und die Möglichkeit, sich anzumelden gibt es auf natuerlich-g3sund.de oder telefonisch unter der Nummer 0160/5541929. red