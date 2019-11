Ablenkung vom Klinikalltag

Dass in einem Märchen eine Prinzessin auftaucht, ist keine große Überraschung - aber ein rappender Eisbär? Da staunten die Patienten der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen nicht schlecht. Sie waren im Hörsaal - den das Ensemble des Purzeltraumtheaters in eine Wunderwelt verwandelt hatte - zusammengekommen, um sich das Theaterstück "Eisi Eisbär und die verzauberte Eisprinzessin" anzusehen, teilt die Uni mit. Das musikalische Raubtier, die verwünschte Elvira und Wiwo Wundermaus zogen das Publikum rasch in ihren Bann und entführten die Kinder ins Reich der Fantasie. Ermöglicht wurde die Vorstellung durch eine Spende des Fördervereins "Herzpflaster". red