Ablenkung durch Radio kommt teuer zu stehen

Sachschaden in Höhe von rund 15 000 und eine verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Unfalls, der sich ereignete, weil ein 54-Jähriger sich durch sein Autoradio ablenken ließ. Der Fahrer eines Opel Insignia befuhr die Kreisstaße ERH 18 Richtung Vestenbergsgreuth und kam - beschäftigt mit dem Einstellen seines Radios - just in dem Moment auf die linke Fahrbahn, als ihm kurz nach der Abzweigung Hermersdorf in Richtung Frimmersdorf ein BMW entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des BMW leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden dabei im Frontbereich stark beschädigt.