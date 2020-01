ABL ist mit Infos vor Ort

Die Alternative Bürgerliste (ABL) besucht mit ihrem Infostand zur Kommunalwahl drei Ortsteile in Mainleus. Heiße Getränke und Informationen sind vor Ort verfügbar. Morgen, Dienstag, ist der Auftakt in Wüstenbuchau am Brunnen um 18 Uhr. Am Mittwoch, 29. Januar, steht der Infostand um 18 Uhr in Proß, am Donnerstag, 30.Januar, ist er in Veitlahm/Wernstein um 18 Uhr am Parkplatz am Friedhof. Alle Bürger sind eingeladen mit den Kandidaten der ABL Mainleus ins Gespräch zu kommen. red